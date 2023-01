Celso Portiolli impressiona ao surgir barbudo em nova foto

Celso Portiolli exibe seu visual com barba em nova foto nas redes sociais e recebe elogios dos fãs

O apresentador Celso Portiolli (55) surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto com o visual diferente. Ele apareceu com a barba volumosa e recebeu vários elogios dos fãs. “Passou por mim e não me reconheceu”, disse ele na legenda.

Porém, os fãs apontaram que a foto possa ser uma montagem. Mesmo com a possibilidade de ser uma edição de foto, o comunicador foi elogiado e incentiva a deixar a barba crescer.

“Parece outra pessoa”, disse um seguidor. “Só comprova a minha teoria de que esse homem fica lindo de qualquer jeito”, comentou mais um. “Ficou show”, declarou outro. “Lindo demais”, comentou mais um.

Celso Portiolli faz oração no Muro das Lamentações

Celso Portiolli foi visitar o Muro das Lamentações e fez uma oração especial para os seus fãs após receber o apoio de todos quando revelou que retirou um tumor da bexiga. “Deus, neste momento, eu quero agradecer a todas as orações que venho recebendo do povo brasileiro, as pessoas que oram por mim, que gostam de mim, as pessoas que pedem para que a minha saúde seja reestabelecida – assim como já foi. Eu quero, neste momento, pedir também que o senhor abençoe todas essas pessoas, levando saúde, harmonia, paz, prosperidade...", disse ele.

E completou: "Para quem tem problema de saúde, que o senhor possa levar também a cura para cada pessoa que está necessitando neste momento, meu pai. Eu agradeço de coração. E peço também, diretamente do Muro das Lamentações, as suas bençãos para todas essas pessoas que torceram e oraram por mim, abençoa, meu pai. Muito obrigada pelas bençãos recebidas”.