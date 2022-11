Cauã Reymond surge sem camisa ao lado de Jonathan Azevedo e web baba: ''Gostosos''

Descamisado, ator Cauã Reymond exibe corpo musculoso ao posar com Jonathan Azevedo nos bastidores de 'Ilha de Ferro'

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 11h47

O ator Cauã Reymond (42) deixou os seguidores babando ao publicar um clique antigo nos bastidores de trabalho nesta quinta-feira, 10!

Na imagem, postada em seu feed do Instagram, o galã surgiu sem camisa ao lado do também ator Jonathan Azevedo (36) durante as gravações da série Ilha de Ferro, que está sendo exibida na TV Globo.

Os dois apareceram sem camisa exibindo os músculos e usando luvas de boxe e chamaram atenção da web pelo corpão. "#tbt com @negblack pra lembrar que hoje tem #IlhaDeFerro. Quem tá vendo?", disse Cauã Reymond ao legendar a postagem.

"Esse gomo aí que o pai vai está no verão kkkk amo vocês @apoyart @cauareymond jogam muito em cena. Aulas #luznacaminhada #pazsempre", escreveu Jonathan nos comentários do post.

"Ilha é de Ferro e nossos nervos de aço pra segurar essa dupla massa. Abraço kiridões! Axé!", "Cara já é fora de mão, e ainda luta, tá fácil pra gente que sobra não", "Perfeitos", "Maravilhosos", "Amo essa dupla", "Queremos a terceira temporada @globoplay", "Gostosos", exaltaram os admiradores.

Confira a foto de Cauã Reymond e Jonathan Azevedo descamisados:

Cauã Reymond posa coladinho com a esposa, Mariana Goldfarb

O ator Cauã Reymond compartilhou em seu perfil no Instagram, uma foto ao lado da esposa, a apresentadora Mariana Goldfarb (32), no último domingo, 06. Na imagem, o casal está em meio a uma cachoeira, curtindo um dia de sol. "Domingo na natureza", escreveu o ator na legenda do post. A foto da dupla veio acompanhada de registros da paisagem feitos durante o passeio. Nos comentários, não faltaram elogios.

