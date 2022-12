Cauã Reymond posa sem camisa e eleva a temperatura na web: ''O cara sabe ser gato!''

Ator Cauã Reymond chama atenção dos seguidores ao exibir o corpaço sarado e musculoso em foto sem camisa

Dono de uma beleza incomparável, Cauã Reymond (42) roubou a cena nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 15!

O ator, marido da modelo Mariana Goldfarb (32) surgiu sem camisa em foto encantadora publicada em seu perfil no Instagram, feita pelas lentes do fotógrafo Leco Moura.

No registro do ensaio, publicado em preto e branco em seu feed no Instagram, o global aparece de óculos escuros e com uma calça de alfaiataria clara de cintura alta.

Ao legendar a publicação, Cauã usou apenas um emoji de carinha com óculos escuros. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios ao galã, com algumas mensagens divertidas.

"Cintura alta, né meu brother?! Belezura! Van Damme vai ter que engolir essa!", brincou Dudu Azevedo nos comentários. "Calma, amor, são 11 da manhã ainda", "Só este homem para animar nosso dia!", "O homem mais lindo do mundo é brasileiro", "O cara sabe ser gato, charmoso. Olha", "Senhor! que homem é esse?", "Benza Deus", "Uma pintura", babaram os admiradores.

Recentemente, Cauã também posou desamisado na web, exibindo o corpaço sarado e musculoso em praia da Indonésia.

Confira a foto sensual de Cauã Reymond:

Cauã Reymond exibe registros ao lado da mulher, Mariana Goldfarb

O ator Cauã Reymond usou suas redes sociais para compartilhar registros de sua viagem recente com a esposa, a modelo Mariana Goldfarb. O casal passou os últimos dias na Indonésia e tem exibido cada detalhe do passeio. No Instagram, o ator mostrou cenários paradisíacos.

"Que viagem", legendou Cauã na publicação. Cauã Reymond e Mariana Goldfarb tranquilizaram os fãs, amigos e familiares recentemente, por meio dos stories de seus perfis no Instagram, após terem ficado sem sinal de internet e telefone na Indonésia, devido a um terremoto que atingiu o país durante a viagem do casal.

