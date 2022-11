Cauã Reymond exibe corpo musculoso sem camisa e deixa web babando: ''Que monumento''

Curtindo férias na Indonésia com Mariana Goldfarb, ator Cauã Reymond surge descamisado em praia e chama atenção dos fãs pelo corpaço

O ator Cauã Reymond (42) está aproveitando dias de descanso na companhia da esposa, Mariana Goldfarb (32) na Indonésia e compartilhou cliques de passeio durante a viagem!

Nas imagens, publicadas em sua conta oficial no Instagram, o galã aparece em uma praia paradisíaca sem camisa, usando apenas bermuda.

Sorridente, o artista ostentou seu corpo sarado, exibindo o peitoral e o abdômen sarados nas fotos à beira-mar. Caminhando pela areia, o famoso também deixou os braços musculosos à mostra.

"Na vibe", escreveu Cauã Reymond na legenda da postagem.

Os fãs não pouparam elogios nos comentários do post. "A beleza desse homem é surreal ,ele não precisa se esforçar pra ser lindo", "o homem mais lindo que tem", "Que monumento", "Depois da tempestade sempre vem a bonança", "Perfeito", "Gostoso", "Não aguento um sereio desses!", babaram.

Nesta terça-feira, 29, Cauã Reymond também publicou uma sequência de registros em que aparece surfando.

Confira as fotos de Cauã Reymond sem camisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond relata terremoto durante férias na Indonésia

O ator Cauã Reymond contou na terça-feira, 22, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que um terremoto atingiu Jacarta, na Indonésia. Ele está no país de férias na companhia da esposa, a modelo Mariana Goldfarb.

"Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal. Então pegamos um barco até um outro lugar pra poder falar com as pessoas do Brasil, ter notícias da minha filha, trabalho... Espero que esteja tudo bem por aí. Torcer pra essa tempestade passar e a gente voltar a ter internet. Um beijo pra todos e saúde", disse Cauã.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!