Cauã Reymond exibe registros de viagem com a esposa, Mariana Goldfarb, na Indonésia

Cauã Reymond e a esposa, Mariana Goldfarb, estão de férias na Indonésia

O ator Cauã Reymond (42) usou suas redes sociais neste domingo, 04, para compartilhar novos registros de sua viagem com a esposa, a modelo Mariana Goldfarb (32).

O casal passou os últimos dias na Indonésia e tem exibido cada detalhe do passeio. No Instagram, o ator mostrou cenários paradisíacos. "Que viagem", legendou Cauã na publicação.

Cauã Reymond e sua esposa saem de ilha na Indonésia após terremoto durante a viagem

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb tranquilizaram os fãs, amigos e familiares recentemente, por meio dos stories de seus perfis no Instagram, após terem ficado sem sinal de internet e telefone na Indonésia, devido a um terremoto que atingiu o país durante a viagem do casal.

"Oi, gente, a gente teve que vir aqui nessa ilha de volta, porque só aqui tem sinal de internet. Há dois dias veio uma tempestade e chegou a sacudir a cabana onde a gente estava . Fiquei sabendo também que o terremoto lá em Jacarta foi muito pior do que eu imaginava: foram mais de 270 mortes", disse Cauã, que prestou solidariedade às vítimas e familiares.

"Então, desejo tudo de bom muita luz para essas famílias aqui o tempo abriu como vocês podem ver e eu desejo muita saúde aí para vocês, tá bom? Tudo de bom. Um beijo", completou o galã.

Cauã Reymond também utilizou as suas redes sociais para compartilhar um vídeo com alguns registros de momentos da sua viagem com a esposa. O casal estava nas Ilhas Mentawai, na Indonésia, após muitas horas rumo ao destino e alguns perrengues. Eles trocaram a ordem das refeições e duplicaram algumas outras por conta do fuso horário.

No seu perfil do Instagram, Cauã mostrou alguns dias chuvosos e outros abertos. Em outra ocasião, ele filma a amada sorridente, além de exibir cenários luxuosos do local. "Depois da chuva, vem o sol, né?! Ainda meio tímido, mas já fez a gente abrir um sorriso", legendou ele na publicação.