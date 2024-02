Cauã Reymond chama atenção ao mudar o visual: "Lancei o bigodinho"

O ator Cauã Reymond ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar que mudou o visual

Cauã Reymond, que está de férias da TV após interpretar o personagem Caio na novela Terra e Paixão, da Globo, exibiu seu novo visual nas redes sociais nesta quinta-feira, 15. O ator, que estava com a barba mais cheia, decidiu raspar um pouco e deixar apenas o bigode.

"Lancei o bigodinho", escreveu ele na legenda da publicação ao mostrar a mudança. O novo visual do artista agradou os seguidores. "Ficou lindo", disse uma fã. "Quando a gente pensa que não pode ficar mais gato, surge o bigode", falou outra. "Lindo de todo jeito", afirmou uma terceira.

Cauã, vale lembrar, está solteiro desde o fim de seu casamento com a modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb, e recentemente, ele chamou a atenção ao postar uma de suas fotos após o treino. No registro, o ator aparece sem camisa e dobrando o shorts verde. Com a barriga tanquinho à mostra e suas pernas torneadas também sem nada, ele provou sua boa forma.

Cauã Reymond acompanha sua filha Sofia em show

O ator Cauã Reymond mostrou que pode fazer qualquer coisa por sua filha Sofia, de 11 anos. O galã da Globo acompanhou sua herdeira, fruto de seu antigo relacionamento com Grazi Massafera, no show do grupo de K-pop Twice, em São Paulo.

Como companhia para essa missão, ele contou com a presença de sua irmã, Lara Rodi, que embarcou nessa aventura para ver a sobrinha feliz. No seu perfil oficial do Instagram, o ator publicou alguns registros do show, que lotou o Allianz Parque por duas noite.

"Missão dada. Missão cumprida, né mana!?", escreveu o artista na legenda da publicação, marcando Lara em seguida. A roteirista, por sua vez, postou uma foto com a sobrinha em seus stories e declarou: "Sobre ser tia de uma fã de K-pop". Confira!