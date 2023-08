Carolina Dieckmann rouba a cena ao posar com vestido vermelho em Istambul

Atriz Carolina Dieckmann arremata corações com vestido belíssimo durante viagem de férias após fim de ‘Vai na Fé’

Nesta quinta-feira, 13, a atriz Carolina Dieckmann decidiu colocar todo o seu charme e beleza para jogo durante sua viagem de férias. Após o fim da novela ‘Vai na Fé’, a intérprete de ‘Lumiar’, causou nas redes sociais e derreteu os corações dos seguidores ao posar com um vestido vermelho em um evento em Istambul.

Entre os cliques, publicados no perfil oficial da artista no Instagram, ela aparece com a peça de tirar o fôlego, que é justa na cintura, mas conta muitos babados na parte inferior, dando um ar de elegância. Além disso, o vestido também possui um decote na lateral e nas costas, evidenciando o físico impecável de Carolina.

Para complementar a produção, a atriz saiu do básico na maquiagem e apostou em um batom vermelho ardente. Nos cabelos, Carolina dispensou penteados e apareceu estonteante com os fios levemente ondulados. Ainda no álbum, a mãe de Davi Frota, de 24 anos, e José Worcman, de 16, arrasou ao posar ao lado de Malvino Salvador durante o evento.

Nos comentários, amigos e seguidores da musa ficaram impressionados com tanta beleza: “Quem é essa menina de vermelho? Linda”, escreveu a ex-colega de elenco na última novela, Bella Campos. “Como é ser plena e linda?”, perguntou o apresentador Gominho. “Carol de vermelho é uma deusa!”, opinou outra fã. “Um absurdo de tão linda”, disse mais um no Twitter.

Um absurdo de tão lindaaaa essa Carolina Dieckmann 🤌🏻 pic.twitter.com/Xs0NV04AMm — lidi (@feelingsranu) August 17, 2023

Vale lembrar que a carioca, que está com 44 anos, já tem mais de 25 anos de carreira na televisão brasileira. Carol estreou na minissérie Sex Appeal, mas ganhou destaque por sua atuação marcante no papel de Camila, em Laços de Família.

Carolina Dieckmann mostra viagem de férias com o marido:

Carolina Dieckmann está muito bem acompanhada do maridão na Turquia! A atriz está curtindo sua viagem de férias com o diretor de TV, Tiago Worcman, em Istambul, e encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar alguns registros de seu primeiro dia no país ao lado do amado!