Carolina Dieckmann mostra viagem de férias com o marido: ''Bonitões''

De férias fora do Brasil, Carolina Dieckmann mostra clique raro com o marido durante viagem após fim de 'Vai Na Fé'

A atriz Carolina Dieckmann está curtindo sua viagem de férias com o marido, Tiago Worcmann, na Turquia, e encantou nesta quarta-feira, 16, ao compartilhar alguns registros de seu primeiro dia no país. A loira então abriu o álbum com um clique raro ao lado esposo, com quem está casada desde 2007 e tem um filho, José Worcman.

"Oi, Turquia, sua bonitona", disse a global, que estava no ar como Lumiar em Vai Na Fé, última novela das sete. Nos comentários, os internautas admiraram o casal. "Bonitões" , falaram. E mais uma vez relembraram a personagem Jéssica dela em Salve Jorge.

Ainda nesta terça-feira, 15, Carolina Dieckmann fez suspense sobre seu destino de férias e compartilhou uma série de cliques mostrando a longa viagem de avião. Antes da viagem, ela comemorou o aniversário do herdeiro caçula. Além dele, ela é mãe de Davi Frota, fruto do casamento vivido com Marcos Frota.

Veja as fotos de Carolina Dieckmann na Turquia:

SURPRESA DE PRETA GIL

Após contar sobre como iniciou a relação com Preta Gil, durante sua participação no Encontro, Carolina Dieckmann recebeu uma mensagem muito especial de Preta Gil, que declarou todo seu amor pela amiga. A artista global então se emocionou e até derramou lágrimas ao ouvir as palavras da cantora.

"Amor da minha vida, eu não tenho palavras pra descrever o que você significa pra mim, a profundidade, a leveza da nossa amizade, do nosso amor, sem dúvidas nenhuma você é um presente de deus em minha vida, eu tenho muito orgulho do que construímos juntos... ter você na vida é algo mágico, mas ter você nesses últimos 8 meses de muita luta que eu to passando é um acalanto pra mim, pro meu coração... eu te amo infinitamente", disse.