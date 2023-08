Carolina Dieckmann celebra aniversário do filho caçula, José: 'Menino dourado'

Ele cresceu! Carolina Dieckmann encanta seguidores ao abrir álbum de fotos raras no aniversário do filho mais novo, José

A casa da atriz Carolina Dieckmann está em festa nesta segunda-feira, 14! É o aniversário de seu filho caçula, José Worcman, fruto de seu casamento com o diretor de TV Tiago Worcman. Para comemorar a chegada dos 16 anos do rapaz, a loira abriu um álbum de fotos raras de momentos em família em suas redes sociais.

Com um vídeo, Carolina, que recentemente se despediu da personagem ‘Lumiar’ na novela da Globo ‘Vai na Fé’, compilou diversos momentos desde a infância até a juventude do rapaz, incluindo selfies, registros de viagens especiais e muita diversão entre o caçula e seu primogênito, Davi Frota, de 24 anos, que é fruto da antiga relação com o ator Marcos Frota.

Na legenda, a atriz não poupou palavras para se declarar ao seu ‘menino de ouro’: “Meu leãozinho, a luz do meu caminho, a alegria do ninho, é sorte viver pertinho. Meu filho, faltam palavras pra dizer, do meu amor, do meu orgulho, do meu prazer em ver, suas escolhas certeiras, o sol que você quer ver nascer, o sal que você busca no mar”, iniciou.

“A saúde que você transpira, as responsabilidades que você traz pra si, os elogios que eu e seu pai recebemos, e que sabemos direitinho o porquê. Você é ouro em cada centímetro. Você é luz em todos os cantos. Você é o sonho que sonhamos juntos, eu e seu pai… do nosso amor, você é a mais bonita realidade”, disse a mãe babona.

“Feliz aniversário, menino mais lindo e dourado, há dezesseis anos fora de mim”, Carolina concluiu a declaração especial e nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a beleza e o crescimento do garoto: “Nossa! Mas nasceu ontem... Parabéns José”, brincou uma admiradora. “Que lindo! Viva o José”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Vale lembrar que atualmente, Carolina mantém um relacionamento de 20 anos com o pai de seu filho caçula, Tiago.

Carolina Dieckmann revela sofrimento com fim da novela:

Carolina Dieckmann revelou que precisou se segurar para não derramar lágrimas durante a atuação de suas últimas cenas na novela ‘Vai na Fé’. Pelas redes sociais, a loira compartilhou um take que a emocionou muito e desabafou sobre o sofrimento para desapegar da produção, que chegou ao fim na última semana.