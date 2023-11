Carolina Dieckmann reaparece em fotos e choca: 'Que pele é essa?'

Em novas fotos do rosto, Carolina Dieckmann reaparece na rede social e impressiona com aparência

A atriz Carolina Dieckmann impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 14, a famosa compartilhou cliques de rosto e chamou a atenção ao surgir bem loira e com a sobrancelha marcada.

Dona de uma aparência bem jovial, a artista global, que estava no ar como a advogada Lumiar, em Vai Na Fé, roubou a cena na rede social e recebeu vários comentários dos internautas ao postar os registros deslumbrantes.

"Sumida, eu?", escreveu a famosa na legenda. Nos comentários, os seguidores se mostraram admirados com ela. "Que pele é essa?", disseram impactados. "Perfeita", definiram outros. "Você é tão linda", elogiaram.

Recentemente, Carolina Dieckmann rebateu críticas sobre ter fama de ser grossa. “Não acho que quem fala [de mim] é coitado... 'Ah, deixa para lá, a pessoa quer aparecer'. Não, não é coitado. Pelo contrário, às vezes é muito maldoso, né? [...] Quando fico sabendo, venho aqui falar com vocês não por causa da pessoa que está falando, porque ela provavelmente vai continuar falando e ela faz o que quiser, né?”, comentou ela.

Carolina Dieckmann rebate críticas após incidente em aniversário

Em seu aniversário deste ano, Carolina Dieckmann derrubou o bolo na hora dos parabéns e recebeu críticas após o ocorrido. A atriz então esclareceu que o episódio não foi planejado e que não houve desperdício.

"No vídeo que o bolo que caiu, eu comecei a ver uns comentários maldosos dizendo que eu joguei de propósito o bolo e eu fico pensando, eu estou muito feliz, isso não me abala, mas isso me preocupa. Que pensamento feio achar que joguei meu bolo de propósito no chão. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão, nunca faria isso", começou ela.

Em seguida, a atriz contou que todo mundo que estava na festa conseguiu comer o bolo. "Todo mundo comeu o bolo. O vídeo que eu postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Todo mundo comeu o bolo... Não teve desperdício de comida. Teve um acidente de um momento alegre e foi tão mágico que o bolo deu uma cambalhota e caiu em pé. Pra quem pensa nisso, presta atenção no tipo de coisa que está nutrindo... Não julgue as pessoas", acrescentou.