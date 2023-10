Carolina Dieckmann se revolta com fama de grossa: “História muito antiga”

Carolina Dieckmann surge indignada nas redes sociais para se defender de fama injusta após ser alvo de acusações de grosseria

A atriz Carolina Dieckmann voltou a ser assunto nas redes sociais nesta sexta-feira, 13. É que a atriz foi acusada de ser grosseira em um relato compartilhado por uma astróloga. O vídeo, que circula nas redes sociais, alcançou milhares de visualizações e chegou até a loira, que ficou Indignada com a ‘fama de grossa’. Ela veio a público para se defender dos comentários.

O trecho viralizado mostra a astróloga criticando fortemente o comportamento da atriz nos bastidores de uma gravação do programa de Xuxa: "Ela foi de uma grosseria, me deu uma patada, que eu praticamente caí no palco da Xuxa de bunda. Ela foi tão grosseira, que a fama de grossa que tem realmente faz jus à grosseria”, disse.

Essa declaração acabou chegando até Carolina, que expressou sua revolta diante das acusações de grosseria em sua conta oficial no Instagram. Através do stories, a atriz iniciou contando que seu perfil é um espaço para trocar com os seguidores, mas que às vezes, também precisa usar para rebater algumas mentiras a seu respeito.

“Não acho que quem fala [de mim] é coitado... 'Ah, deixa para lá, a pessoa quer aparecer'. Não, não é coitado. Pelo contrário, às vezes é muito maldoso, né? [...] Quando fico sabendo, venho aqui falar com vocês não por causa da pessoa que está falando, porque ela provavelmente vai continuar falando e ela faz o que quiser, né?”, disse Carolina.

“Mas venho aqui, porque muitas vezes fico sabendo através de vocês, como desta vez, e não tem nada que deixe meu coração mais quentinho do que ver vocês querendo me proteger e avisar... Acho bonitinho demais isso! E por causa disso, venho falar”, a loira contou que muitos de seus seguidores saíram em sua defesa.

Na sequência, Carol confessou que não se lembra do episódio: “Nem me lembro da última vez que fui ao programa da Xuxa. Faz uns 20 anos, talvez? Não sei! Enfim, uma história muito antiga…Se há 20 anos eu a tratei de um jeito que ela não gostou [...], talvez tenha me sentido invadida. [...] Enfim, não posso dizer que não aconteceu, porque 20 anos atrás, realmente”, disse.

Mesmo assim, a atriz detonou a atitude da astróloga: “Seus anjos todos devem estar aí do seu lado se perguntando: será que esse é o jeito mais legal de você agir? Você que diz que eu, Daniel, Daniela Mercury e sei lá mais quem, porque não vi todos os seus vídeos, devemos melhorar espiritualmente, será que você também não precisa?”, disparou.

“Porque, sinceramente, não acho isso que você fez uma atitude de alguém que está buscando evolução, mas isso é só o que eu acho”, disse Carolina. Vale lembrar que anteriormente, a loira já precisou se defender da fama de antipática, depois que decidiu impor mais limites em seu espaço pessoal; relembre a história.

