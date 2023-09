Carolina Dieckmann rebate críticas após incidente em aniversário: "Não joguei de propósito"

Acusada de jogar o bolo no chão, a atriz Carolina Dieckmann se manifestou nas redes sociais e esclareceu a situação

Carolina Dieckmann gravou alguns vídeos nos Stories do Instagram na madrugada deste domingo, 17, para esclarecer um incidente que aconteceu enquanto comemorava seu aniversário de 45 anos ao lado de alguns amigos.

Durante a festa, a atriz estava segurando o bolo, e por um descuido, o derrubou no chão. Ao compartilhar o momento nas redes sociais, ela brincou com a situação. "E o primeiro pedaço do bolo foi… pro chãooooooooo kkkkkkkkkk."

A postagem, no entanto, dividiu opiniões, e ela além de ser acusada de ter derrubado o bolo de propósito, também recebeu mensagens negativas sobre desperdício. Ao ler as mensagens de críticas, Dieckamnn fez questão de desmentir.

"No vídeo que o bolo que caiu, eu comecei a ver uns comentários maldosos dizendo que eu joguei de propósito o bolo e eu fico pensando, eu estou muito feliz, isso não me abala, mas isso me preocupa. Que pensamento feio achar que joguei meu bolo de propósito no chão. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão, nunca faria isso", começou ela.

Em seguida, a atriz contou que todo mundo que estava na festa conseguiu comer o bolo. "Todo mundo comeu o bolo. O vídeo que eu postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Todo mundo comeu o bolo... Não teve desperdício de comida. Teve um acidente de um momento alegre e foi tão mágico que o bolo deu uma cambalhota e caiu em pé. Pra quem pensa nisso, presta atenção no tipo de coisa que está nutrindo... Não julgue as pessoas", acrescentou.

Carol ainda agradeceu as mensagens de carinho que recebeu em seu aniversário. "Obrigada por todas as demonstrações de carinho, estou me sentindo muito amada. Não só pelas pessoas que conheço, mas pelo um monte de gente que não eu conheço. Estou indo dormir totalmente preenchida desse amor. Queria agradecer de verdade vocês. E espalhem coisas boas, pra dentro e pra fora", finalizou.

