Carolina Dieckmann chama atenção ao apostar em look ousado: "Perfeita"

A atriz Carolina Dieckmann exibiu seu corpo escultural ao surgir usando um look ousado, e ganhou elogios dos seguidores das redes sociais

Carolina Dieckmann movimentou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 23, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo o look que escolheu para participar de um evento.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece usando um vestido brilhante, com um decote generoso e recortes nas laterais, destacando seu corpo sarado. Além disso, o look possuiu uma abertura na parte da frente, mostrando as pernas torneadas da artista. "Vamos de lookinho pro 'Quem Não Pode Se Sacode'", escreveu a loira na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Deslumbrante", afirmou uma fã. "Você é simplesmente perfeita", comentou mais uma.

Vale lembrar que no começo do mês, Carol anunciou que encerrou seu contrato com a Globo após 30 anos na emissora. "[...] Chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha... mas carrego em cada pena das minhas asas, o suor de muita gente; a generosidade de muitos colegas; a ajuda inestimável de muitos mestres. Levo comigo as memórias mais preciosas... indizíveis... 11078 dias felizes! ... Levo ainda a certeza de que toda vez que eu voltar na Globo será sempre um voo de volta pro ninho", disse ela em um trecho da postagem

Confira as fotos:

Carolina Dieckmann recorda fim de casamento com Marcos Frota

A atriz Carolina Dieckmann abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao podcast 'Desculpa alguma coisa', a artista recordou o fim de seu casamento com o ator Marcos Frota. Os dois anunciaram a separação em 2004.

Ao longo do bate-papo com a apresentadora Tati Bernardi, ela detalhou como se sentiu após terminar a relação de sete anos com o famoso. De acordo com ela, a tristeza foi tão grande quanto a que sentiu quando perdeu sua mãe.

"Minha separação com Marcos foi barra pesadíssima. Fiquei mais triste do que quando perdi minha mãe. Separar é muito difícil. Obviamente que perder uma mãe é muito mais sério, mais triste, mas perder uma mãe, você não tem o que fazer, ela morreu. Quando você decide separar, tem uma carga que você tem, uma culpa… Não é só o sofrimento, tem um peso", explicou. Saiba mais!