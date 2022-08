Carol Macedo aparece com biquíni cavado em viagem especial

Magérrima, Carol Macedo ostenta a beleza deslumbrante ao aparecer de biquíni cavado em praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 10h48

A atriz Carol Macedo (29) elevou a temperatura das redes sociais nesta semana ao compartilhar um novo vídeo de sua viagem para uma praia paradisíaca. Sem revelar o destino da viagem, ela ostentou sua boa forma deslumbrante.

No vídeo, Carol apareceu de biquíni cavado e sem alças enquanto aproveitava o dia ensolarado.

Nos comentários, a musa recebeu vários elogios dos fãs. “Gata”, disse um seguidor. “Sempre linda”, afirmou outro. “Que deusa”, afirmou mais um. “Perfeita”, declarou um fã.

Casamento de Carol Macedo

A atriz Carol Macedo é uma mulher recém-casada! Ela oficializou a união com Rafael Eboli no dia 2 de abril de 2022 em uma cerimônia no interior de São Paulo. Após a celebração, ela mostrou um vídeo com detalhes da celebração nas redes sociais. Assista:

