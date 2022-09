Carla Diaz esbanja beleza ao surgir com look all-black

A atriz Carla Diaz compartilhou vídeo com look luxuosos e recebeu chuva de elogios de seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 20h51

Carla Diaz decidiu começar o final de semana em grande estilo! Nesta sexta-feira, 2, a atriz compartilhou um vídeo no seu Instagram em que aparecia com um look luxuoso.

A ex-BBB apareceu com uma estilosa sandália gladiadora com salto alto e brilhante e um vestido preto bem curtinho. Brincos dourados e uma luxuosa bolsa preto complementaram o look.

“O Get Ready With Me [Arrume-se Comigo] da noite veio. Gostaram de um all-black ?”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda do vídeo.

Os fãs da intérprete da Maria na novela Chiquititas de 1997 adoraram o vídeo e o look da estrela! “Eu amei esse all-black”, escreveu uma seguidora. Outra fã elogiou: “Deusa”.

Chiquititas!

Recentemente, a atriz compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que participou de um documentário sobre a novela Chiquititas.

"Gravado! E foi um prazer! Uma vez Chiquititas, sempre Chiquititas", escreveu Carla na legenda da postagem.