Camilla de Lucas volta a usar cabelo natural após transição capilar

A influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas exibiu seu cabelo black power após a transição capilar

Camilla de Lucas(28) está de visual novo! A influenciadora digital e ex-participante do BBB 21 realizou a transição capilar e mostrou o cabelo natural.

A criadora de conteúdo sempre foi sinônimo de representatividade para o povo preto, e desde o início de sua carreira, em 2017, falava sobre cuidados com o cabelo com curvatura em seu canal no YouTube, onde passou a receber incentivo e apoio de outras mulheres que se identificavam com o seu conteúdo.

Exibir os fios naturais é muito importante para a artista, que já estava em processo de transição capilar há alguns anos, e sempre lutou pela liberdade das mulheres usarem o cabelo como quiserem.

Nesta última quinta-feira, 13, Camilla chegou a mostrar o cabelo em suas redes sociais, e aproveitou para mandar um recado para os críticos. "Fiscais de transição, já podem pedir a aposentadoria da profissão de vocês. Beijinhos!", disse ela.

E completou: "O mal do povo é a língua. Enquanto achavam que eu estava escondendo o cabelo, eu só não postava porque algo maior vinha! PS: já cortei esse cabelo 3x e agora já está menor", explicou ela, que estava usando laces enquanto os fios naturais cresciam.

Confira o novo visual de Camilla de Lucas:

Camilla de Lucas com o cabelo natural após transição capilar

Foto: Divulgação

