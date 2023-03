Camilla de Lucas expõe racismo sofrido por noivo em condomínio de luxo

Blecaute, noivo da influenciadora Camilla de Lucas, é abordado por funcionário ao deixar sua casa em condomínio de luxo

A ex-BBB e influenciadora Camilla de Lucas usou suas redes sociais para relatar um episódio de racismo que seu noivo sofreu! Blecaute, ao tentar sair do condomínio de luxo onde mora com a amada, foi abordado por um funcionário do lugar, localizado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, ao sair de casa com um carro de aplicativo.

Camilla revelou que, mesmo que o cantor estivesse descrevendo a saída, o funcionário teimava em dizer que aquele não era o caminho. “Meu noivo saiu de casa, deixou o carro em casa e usou um carro de aplicativo. O condomínio aqui é de alto padrão, o cara viu ele saindo da nossa casa e perguntou: 'você trabalha aqui dentro?'”, começou a ex-BBB.

“Na hora de sair, meu noivo explicou a saída, e ele falou que o caminho não era aquele. É, o povo tem cara de trabalhador… pelo estereótipo, nunca vão achar que você mora ali”, completou a influenciadora, indignada com o que aconteceu com seu noivo.