Camila Queiroz exibe corpo sarado em foto no espelho e impressiona internautas

Atriz Camila Queiroz compartilhou uma série de fotos no espelho e impressionou com o corpo sarado

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 08h30

Na última segunda-feira, 11, a atriz Camila Queiroz (29) impressionou seus seguidores nas redes sociais ao posar em fotos no espelho.

Em seu perfil no Instagram, Camila compartilhou uma série de fotos no espelho, e impressionou ao posar de top exibindo o corpo sarado.

Nas fotos, Camila exibe dois looks, um com o estilo despojado com top e calça de moletom, e outro all black, com direito a um coturno poderoso para completar a produção.

E não demorou para os fãs e amigos de Camila marcarem presença nos comentários da publicação, como foi o caso de Mariana Goldfarb (32) que escreveu: "Gata nível hard". E Maisa (20) "O tanquinho da Anitonaaa", disse, se referindo a personagem da série Depois dos Quinze.

Confira as fotos de Camila Queiroz no espelho: