Camila Pitanga exibe curvas perfeitas e esbanja elegância em look branco poderoso: ''Fabulosa!''

Atriz Camila Pitanga publica sequência de fotos ostentando corpaço escultural em vestido longo todo branco e arranca elogios

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 12h14

A atriz Camila Pitanga (45) surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 21, nas redes sociais ao compartilhar uma produção impecável para evento!

Deslumbrante, a artista compartilhou série de fotos exibindo o look usado para a pré-estreia do filme de Viola Davis (57), A Mulher Rei, que chega na quinta-feira, 22, nos cinemas.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa apareceu usando um lindo vestido longo todo branco e colado, com marcação na cintura, deixando em evidência o corpão da atriz. Com os cabelos presos, ela completou o visual com sapatos brancos e brincos enormes e pulseiras dourados.

"Só agora postando o look de uma noite tão incrível que tive essa semana. Volte um post pra entender", escreveu Camila Pitanga ao legendar o post.

"Que linda!", "Elegante!", "Divaaaaaa", "Lindíssima", "Deusa", "Uauuuuuu... Maravilhosa", "Sem defeitos!", "Musaaaa", "Nossa que perfeição de look!! Super linda, toda monocromática! Amei também os brincos", "Fabulosa", destacaram os admiradores da gata nos comentários.

Confira o look poderoso de Camila Pitanga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga é vista aos beijos com namorado em aeroporto

Na segunda-feira, 19, Camila Pitanga foi fotografada aos beijos com seu namorado no aeroporto do Rio de Janeiro. A atriz e o professor de Filosofia Patrick Pessoa voltavam de um show da cantora Gal Costa que curtiram no domingo, 18, em São Paulo. Camila levava um cabide, uma bolsa e sacolas na mão, enquanto usava um look composto por uma calça preta e uma camisa branca. Já o amado da atriz, apareceu com camisa cinza e mochila nas costas.

