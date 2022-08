Bruno Montaleone exibe abdômen trincado e deixa web eufórica: ''Que homem''

Ator Bruno Montaleone é clicado exibindo abdômen trincado em banho de mar na Bahia e deixa web eufórica

O ator Bruno Montaleone (25), conhecido por seu papel em Verdades Secretas 2 (TV Globo), roubou a cena nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 09, ao compartilhar um registro de suas férias em Caraíva, na Bahia.

Na postagem, o artista mostrou as belezas paradisíacas do local e suas aventuras: "Cadin mais daqui!", escreveu ele ao mostrar novos registros do local e um romântico com a sua namorada, a cantora e atriz Clarissa Müller (22).

Porém, um dos registros chamou mais a atenção dos seguidores: um que ele mostra seu abdômen sarado e seus braços musculosos.

Fazendo um carão e na outra se banhando em um lago, o artista arrancou uma série de elogios de seus seguidores. "Não existe homem mais lindo", elogiou uma seguidora. "Que homão", comentou outra fã. "Passando mal", disse uma terceira.

Bruno Montaleone é clicado exibindo abdômen trincado em banho de mar:

