Gravações do filme 'Perdida', com Giovanna Grigio e Bruno Montaleone, são finalizadas

Adaptação do livro 'Perdida' de Carina Rissi conta com Giovanna Grigio e Bruno Montaleone como protagonistas da trama

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 12h06

Os bookstans podem comemorar! Isso porque, a adaptação de Perdida, livro de Carina Rissi, está vindo aí, e as gravações do filme terminaram na última segunda-feira, 25.

Giovanna Grigio, que vive Sofia na trama, usou as redes sociais para falar sobre o projeto e esse período de gravações.

A atriz compartilhou uma série de fotos e aproveitou para escrever: "Ontem eu me despedi da Sofia, e tá sendo difícil resumir em palavras o que foi todo esse processo de #Perdida. A Sofia veio pra minha vida pra me remexer toda por dentro e me transformar, e eu fui intensa como ela, abracei essa viagem maluca e posso dizer com a maior alegria do mundo que estou muito orgulhosa desse filme lindo que fizemos, e que me sinto VIVA! Mal posso esperar pra vocês possam conhecer ela também (já que os spoilers não estão liberados, ficam aí dois vídeozinhos fofos com meu príncipe dos nossos primeiros dias de filmagem", declarou.

Na sequência, Bruno Montaleone, que dará a vida ao mocinho Ian Clarke, também falou sobre o fim das gravações e celebrou o projeto da HBO Max: "Muito pouco se pode falar sobre esse lindo trabalho que terminamos ontem! Estou exausto, porém muito feliz! Talvez o personagem mais importante até agora na minha trajetória. Queria postar todos aqui mas estou caracterizado em todas as fotos, então vamos ter que esperar. Por ora, vos deixo com esses registros da minha preparação para Ian Clarke em Perdida"

Perdida traz a história de Sofia, uma jovem acostumada a viver na cidade grande e apaixonada pela modernidade. Mas, tudo muda quando a jovem compra um celular novo, mas, acaba parando no século 19 após a compra.

Confira o post sobre o filme 'Perdida':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Grigio (@gigigrigio)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Montaleone (@montaleone)

