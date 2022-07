Brunna Gonçalves escolhe look todo preto para participar do “Que História É Essa Porchat?”

LOOK PODEROSO!

A ex-BBB e bailarina Brunna Gonçalves apostou em um look all-black para sua participação no programa apresentado pelo comediante Fábio Porchat

Nesta quarta-feira, 27, Brunna Gonçalves (30) compartilhou em seu Instagram o look que escolheu para participar do programa “Que História É Essa Porchat?”.

A ex-BBB vestia um look all-black composto por um cropped, jaqueta e calças de couro. Para complementar o visual, a participante do BBB22 usava óculos escuros.

Brunna compartilhou um look por meio de um vídeo contendo a música Cachorrinhas da artista Luísa Sonza (24). A cantora comentou na publicação da dançarina e elogiou: “Perfeita”.

Os fãs de Brunna também elogiaram o look da esposa de Ludmilla (27)! “Que mulher”, comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: “Amo quando você usa preto”.

MTV Miaw 2022

Brunna marcou presença na premiação MTV Miaw nesta última terça-feira, 26. Ao lado da esposa Ludmilla, a bailarina usava um conjunto verde estampado com plantas.

Ao compartilhar o look em seu Instagram, Brunna comentou que a roupa fazia referência ao apelido de “planta” que recebeu quando estava na casa mais vigiada do Brasil.

Além da ex-BBB, diversas celebridades estavam presentes no evento e foram fotografados com looks estilosos e elegantes.

