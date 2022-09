Brunna Gonçalves deixa barriguinha de fora ao posar com look colorido: "Musa"

Dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves exibiu o corpo escultural ao posar com um look colorido fashionista

Redação Publicado em 07/09/2022, às 15h58

Nesta quarta-feira, 7, a ex-BBB Brunna Gonçalves (30) exibiu sua beleza estoneante em suas redes sociais. Com um look colorido, a dançarina surgiu belíssima e impressionou seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Brunna Gonçalves compartilhou uma foto de um look usado anteriormente, na ocasião, a ex-BBB optou por deixar a barriguinha definida à mostra em sua produção.

Para o look, Brunna apostou em uam combinação de cores entre rosa e laranja, com um calça e um top poderosos, ambos brilhantes.

E, claro, os fãs e amigos de Brunna Gonçalves aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da dançarina. "Uma musa", declarou um fã. "Sempre gata!", disse outro. "Não aguento com tanta beleza", brincou o terceiro.

Confira o look usado por Brunna Gonçalves:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves abaixa calça até o limite e rouba a cena com look:

Recentemente, Brunna Gonçalves marcou presença no show da cantora Rosalía (29) em São Paulo, e surpreendeu a web ao mostrar seu look para curtir a noite. Em seu perfil no Instagram, Brunna Gonçalves mostrou os detalhes do look. A dançarina abaixou a calça usada até o limite e impressionou os internautas com o corpão definido.

Para curtir a noite especial ao lado da amada, Ludmilla(27), Brunna Gonçalves apostou em um top de amarrações em estampa animal print, além de uma combinação de calça e um casaco puffer.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!