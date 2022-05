Brunna Gonçalves arrasa ao usar biquíni com transparência nas Maldivas

Brunna Gonçalves esbanja sensualidade ao mostrar foto de biquíni ousado durante viagem

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 11h03

A cantora e ex-BBB Brunna Gonçalves elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma nova foto de biquíni. Desta vez, a estrela apareceu com um modelito com transparência e bordados de flores no top.

Na imagem, a esposa de Ludmilla exibiu suas curvas deslumbrantes e sua barriguinha sarada ao posar em uma praia paradisíaca nas Ilhas Maldivas. Brunna está nas Maldivas com a esposa e a família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves revela plano para ter seu primeiro filho com Ludmilla

Recentemente, a dançarina Brunna Gonçalves revelou que quer engravidar em breve. Ela disse que tem o plano de aumentar a família com a cantora Ludmilla.

"É meu sonho de vida, eu vou gerar!", relatou a beldade que quer engravidar. "É para daqui a pouco!", confirmou Brunna que também faz parte do balé oficial de Ludmilla em seus shows e apresentações pelo país.