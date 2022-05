Brunna Gonçalves exibe o corpão sarado em foto de biquíni

Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar seu corpo sequinho em novas fotos de biquíni

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 13h29

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (30) colocou sua boa forma para jogo ao compartilhar uma nova foto de biquíni. Ela escolheu um modelito estiloso e fininho e combinou com calça jeans.

Na foto, ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis ao posar em um cenário neutro. “Primeiro look da viagem! Quem aí também ama uma calça jeans?! Usariam esse lookinho?”, disse ela na legenda.

Brunna Gonçalves está nas Ilhas Maldivas com a esposa, a cantora Ludmilla (27), e a família. Em outra foto, ela apareceu com o seu cabelo natural todo cacheado em uma selfie com maquiagem poderosa. “Esse não é lace não”, disse ela, que tem o costume de usar perucas, mas dispensou o acessórios para exibir seus fios naturais.

Brunna Gonçalves revela plano para ter seu primeiro filho com Ludmilla

Recentemente, a dançarina Brunna Gonçalves revelou que quer engravidar em breve. Ela disse que tem o plano de aumentar a família com a cantora Ludmilla.

"É meu sonho de vida, eu vou gerar!", relatou a beldade que quer engravidar. "É para daqui a pouco!", confirmou Brunna que também faz parte do balé oficial de Ludmilla em seus shows e apresentações pelo país.