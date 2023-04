Bruna Lombardi surpreende ao posar com camisola transparente: “Divina”

Aos 70 anos, a atriz Bruna Lombardi arranca suspiros de seguidores em ensaio fotográfico com lingerie ousada

A atriz Bruna Lombardi (70) escandalizou em seu perfil oficial no Instagram nesta quinta-feira, 20. Acontece que a loira decidiu ousar e compartilhou uma foto de um ensaio fotográfico em que aparece usando uma camisola totalmente transparente. Os registros chamaram a atenção dos seguidores, que fizeram questão de elogiar a beleza da artista.

No clique, Bruna surge deitada em meio a algumas pedras como se estivesse dormindo no chão e exibe o corpão estonteante com a peça de renda branca transparente. Além disso, a atriz também apostou em uma calcinha da mesma cor, mas ela preferiu não cobrir a parte de cima e deixou os seios à mostra no registro ousado.

“Nós somos feitos da matéria de que são feitos os sonhos”, a atriz compartilhou uma frase do poeta inglês William Shakespeare e fez uma reflexão profunda sobre o assunto: “Cada um de nós traz o mistério de sonhar e não saber de onde isso vem... mas sonhamos dormindo e sonhamos acordados. Você presta atenção aos seus sonhos?”, ela escreveu na legenda do clique.

Entretanto, o foco dos seguidores não estava na reflexão, já que a beleza da atriz roubou a cena e os seguidores acumularam diversos elogios nos comentários da publicação: “Uma das mulheres mais lindas e inteligentes do mundo”, disparou um fã. “Bruna, você é linda e encantadora”, exaltou um admirador. “Perfeição divina”, elogiou um terceiro.

Bruna Lombardi aposta em blusa totalmente transparente

Essa não foi a primeira vez que Bruna Lombardi deixou os seguidores encantados com uma peça de roupa reveladora! No mês passado, a atriz fez uma publicação surpreendente para mostrar que ousou na escolha do look. No registro, a loira apostou em uma blusa totalmente transparente e deu um verdadeiro show de beleza.