Bruna Lombardi dá show de beleza com blusa totalmente transparente

Aos 70 anos, Bruna Lombardi aposta em blusa reveladora e deixa o sutiã aparecer em clique ousado

Bruna Lombardi deixou seus seguidores sem fôlego com uma publicação surpreendente compartilhada em seu Instagram na tarde desta sexta-feira, 17. Aos 70 anos, a atriz ousou na escolha do look e apostou em uma blusa totalmente transparente que quase mostrou demais. Na legenda, ela fez questão de brincar com a peça provocante.

No registro, Bruna deu um show de beleza e surgiu fazendo pose com a mão na cintura. O cabelo loiro e o olho claro, da cor do mar, deram destaque a roupa ousada: uma regata de tule preta reveladora, que deixou o sutiã preto da musa completamente em evidência. Além dessas peças, ela também apostou em uma saia listrada e jóias impactantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Lombardi (@brunalombardi)

Bruna Lombardi fez questão de mostrar que se divertiu com a escolha da peça: “Eu sou uma pessoa transparente. E muitas roupas minhas também são… rsrsrs. Quem curte?”, escreveu na legenda do clique. Os fãs aprovaram a publicação: “Você tem classe e estilo”, disse um admirador. “Você pode, né?”, elogiou mais um. “Linda como sempre”, comentou um terceiro. "Está linda, radiante!", disse outro seguidor.

Bruna Lombardi faz ensaio fotográfico ousado só com um tecido:

Durante o Carnaval deste ano, Bruna Lombardi elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar fotos de um ensaio ousado. A musa aproveitou o ritmo da folia para relembrar alguns cliques íntimos que tirou há pouco tempo, em que aparece escondendo apenas o essencial com a ajuda de um tecido transparente verde água.

“Muita gente tem um arquivo amoroso confidencial. Milhares de fotos que a gente vai guardando na intimidade. Porque hoje é sábado de carnaval, compartilho um pouquinho com vocês...”, ela explicou a decisão de tornar o ensaio público na legenda da postagem, que deixou os seguidores eufóricos com tanta beleza.