Bruna Lombardi faz ensaio fotográfico ousado só com um tecido: 'Carnaval'

Bruna Lombardi esbanja sensualidade ao mostrar ensaio fotográfico sem roupas e apenas com um tecido

A atriz Bruna Lombardi (70) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico ousado neste final de semana de carnaval. Em ritmo de folia, ela relembrou as fotos íntimas que fez há algum tempo completamente sem roupas e usando apenas um tecido para esconder sua intimidade.

Nas fotos, ela apareceu em várias poses com um tecido verde com transparência e também um tecido branco. A estrela apenas contou que as fotos fazem parte do seu arquivo pessoal.

“Muita gente tem um arquivo amoroso confidencial. Milhares de fotos que a gente vai guardando na intimidade. Porque hoje é sábado de carnaval, compartilho um pouquinho com vocês...”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “A mulher mais linda do Brasil”, disse um fã. “Presente de carnaval”, afirmou outro. “Tu é uma pessoa belíssima, exemplo de vida”, declarou mais um.

Recentemente, Bruna Lombardi refletiu sobre a beleza. "Sempre me perguntaram muito sobre esse tema, mas nunca quis fazer dele algo superficial ou leviano. Temos que entender a beleza da diversidade, porque todos têm a sua. Não dá para se encaixar em um único padrão, não dá para tentar ser aquilo que não somos, porque não há beleza que se sustente assim. Se você coloca todas as suas fichas na beleza, vai dançar rápido, assim que chegarem as primeiras rugas. É preciso distribuir suas fichas em tudo aquilo que te traga felicidade e bem-estar", declarou em entrevista na revista CARAS.