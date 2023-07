Bruna Linzmeyer já mudou o visual algumas vezes; confira!

Atriz Bruna Linzmeyer posta fotos relembrando diferentes mudanças de visual e debocha de críticas a sua aparência

O dia de TBT já passou, mas a atriz Bruna Linzmeyer usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para relembrar algumas mudanças em seu visual e debochou das críticas que recebe sobre a aparência.

Em sua conta no Instagram, a artista, que viveu Madeleine na primeira fase do remake de Pantanal na Globo, compartilhou uma série de registros de diferentes looks que já adotou.

"'Mó feio, gente, que fica mudando de cabelo toda hora. Eu gostando de ser horrorosa", disse Linzmeyer na legenda da publicação.

Recentemente, Bruna Linzmeyer rebateu mais uma vez críticas por deixar os pelos à mostra. No podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela comentou sobre a repercussão. O assunto surgiu quando Bruna relembrou a decisão de assumir os pelos, em uma campanha publicitária de lingerie que causou polêmica em 2020. A loira contou que já era adepta do natural, mas que isso foi algo discutido entre todos na equipe: "Eu usava pelos naquela época. Eu já usava. E era uma questão", iniciou.

"É uma pergunta que a gente se fez e eu mesma me fiz: ‘Será que a gente deixa? Será que a gente tira? Se a gente deixar, como é que a gente faz? Qual é a melhor forma de fazer isso?'. E foi muito legal essa troca, porque isso foi há muitos anos", ela revelou sobre os bastidores da campanha. Durante o papo, ela também falou da descoberta da sexualidade.

Bruna Linzmeyer se emociona ao relembrar morte da irmã

Recentemente, Bruna Linzmeyer abriu o coração durante sua participação no programa do GNT Alma de Cozinheira, comandado pela chef Paola Carosella. Além de revelar se pretende ser mãe no futuro, a artista caiu no choro ao relembrar um fato trágico em sua família, a morte de sua irmã.

O assunto surgiu quando a artista foi questionada pela apresentadora sobre seus planos para o futuro. Bruna contou que, desde a infância, não planeja se tornar mãe: "Eu falava, desde que eu era criança, que eu nunca ia casar e nunca iria ter filhos. Desde que eu tenho 11 anos eu falo isso", a loira revelou.

Apesar de não querer ter filhos no momento, Bruna explicou que pode estar aberta a vivenciar a maternidade de outras formas no futuro. Foi então que ela relembrou a situação delicada em sua família: "Eu tive uma irmã que morreu, e a minha mãe adotou essa filha, Alê, quando ela tinha 19 anos", ela revelou enquanto as lágrimas caíam.