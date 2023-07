Bruna Linzmeyer se emociona ao relembrar morte de irmã: ‘Situação muito difícil’

Bruna Linzmeyer não conteve as lágrimas ao abrir o coração sobre a morte de sua irmã em conversa com Paola Carosella

Na última segunda-feira, 03, Bruna Linzmeyer abriu o coração durante sua participação no programa do GNT Alma de Cozinheira, comandado pela chef Paola Carosella. Além de revelar se pretende ser mãe no futuro, a artista caiu no choro ao relembrar um fato trágico em sua família, a morte de sua irmã.

O assunto surgiu quando a artista foi questionada pela apresentadora sobre seus planos para o futuro. Bruna contou que, desde a infância, não planeja se tornar mãe: "Eu falava, desde que eu era criança, que eu nunca ia casar e nunca iria ter filhos. Desde que eu tenho 11 anos eu falo isso”, a loira revelou.

A atriz também relatou que já pensou sobre a maternidade em alguns relacionamentos: “Enquanto eu tive relações com homens, foram relações maravilhosas, tenho muito carinho pelos homens que eu amei. Eu cogitei real isso. Quando passou, eu falei 'ainda bem que não rolou', sabe? Porque não era o que eu queria, eu não tenho essa vontade”, ela disse.

Apesar de não querer ter filhos no momento, Bruna explicou que pode estar aberta a vivenciar a maternidade de outras formas no futuro. Foi então que ela relembrou a situação delicada em sua família: “Eu tive uma irmã que morreu, e a minha mãe adotou essa filha, Alê, quando ela tinha 19 anos”, ela revelou enquanto as lágrimas caiam.

“Ela foi morar lá em casa, e eu tinha dois [anos]. Ela era uma pessoa que estava passando por uma situação muito difícil, e minha mãe falou 'vem morar comigo'. E aí ela foi", explicou Bruna, que falou sobre seu núcleo familiar: "Isso permitiu, para mim, vislumbrar um outro tipo de relação que, talvez, eu venha a ter”, a atriz explicou.

“Talvez alguém precise da minha ajuda, talvez eu me identifique com alguém e essa pessoa tenha 20 anos, e eu tenha 60. Acho que tem muito caminho ainda pela frente", Bruna concluiu a declaração emocionada. Vale lembrar que recentemente, a atriz não renovou seu contrato com a Globo para focar em outros projetos.

