Bil Araújo exibe corpão malhado durante banho de piscina: ''Coração até erra a batida''

Ex-BBB Bil Araújo ostenta shape sarado e tatuado durante banho de piscina e eleva a temperatura na web

Redação Publicado em 07/03/2022, às 12h21

No último final de semana, 6, o ex-BBB Bil Araújo (30) fez a temperatura subir nas redes sociais ao compartilhar um registro celebrando o verão brasileiro.

Aproveitando as férias, o ex-Fazenda fez sucesso ao mostrar seu corpão musculoso e tatuado em uma sequência de cliques na piscina.

Sem deixar o sorriso de lado, o modelo elevou as temperaturas ao apostar no sorriso espontâneo enquanto se refrescava em um banho noturno.

"Calor", escreveu ele.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram faltar elogios ao influenciador. “Pai amado que perfeição”, disse um. “Sabe seduzir”, pediu outro. “Coração até erra a batida”, brincou mais um.

O modelo encerrou seu 2021 com muita agitação após passar por três realities seguidos, emendando o BBB21 com o No Limite e, logo em seguida, indo para A Fazenda, na Record, na qual conquistou o segundo lugar.

Bil Araújo ostenta shape sarado e tatuado durante banho de piscina: