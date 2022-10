Bianca Rinaldi mostra a beleza natural em dia de treino na academia

Bianca Rinaldi ganhou elogios dos fãs no início da manhã dessa terça-feira, 25, ao mostrar beleza natural

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 13h00

A atriz Bianca Rinaldi (48) acordou cedo para colocar os exercícios físicos em dia. Na manhã dessa terça-feira, 25, ela apostou em um look todo azul para se jogar na academia "Primeira parte do dia: check", disse.

Os fãs não economizaram nos elogios para a atriz. "Linda sempre", disse ela. "Você tá maravilhosa", comentou outro.

Bianca Rinaldi sempre praticou exercício físico e chegou inclusive a ser ginasta brasileira na adolescência, antes de se tornar Xiquita Bibi, assistente de palco da Rainha dos Baixinhos, por cinco anos, durante a exibição do programa Xou da Xuxa, de 1990 a 1995.

Bianca Rinaldi negocia volta ao SBT para estrelar novela infantil

Bianca Rinaldi foi uma das principais estrelas do SBT no início dos anos 2000. Segundo o Notícias da TV, a área de dramaturgia ofereceu à atriz um papel de destaque na próxima produção infantil, intitulada A Infância de Romeu e Julieta.

As negociações com a emissora já estariam avançadas mas o contrato ainda não foi assinado. Caso assine, Bianca irá interpretar uma das donas do centro esportivo que será pano de fundo para o folhetim.

As gravações estão previstas para começarem em janeiro de 2023, com o elenco já sendo escalado e a pretensão da emissora é fechá-lo até novembro. Os protagonistas infantis já foram escolhidos: Miguel Schmidt (11), que esteve em Um Lugar ao Sol (2021), e Victtória Seixas (13), que fez O Sétimo Guardião (2018) e O Rico e Lázaro (2017), na Record.

A história segue dois jovens de famílias rivais que se apaixonam perdidamente e decidem viver o amor proibido, mesmo com a desaprovação de seus familiares, levando a eventos trágicos, como o suicídio do casal.