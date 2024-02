Bianca Bin recebe elogios após reflexão sobre seu corpo: 'Suas regras'

De topless, a atriz Bianca Bin compartilhou novas fotos mostrando seu corpo e refletiu sobre as críticas que tem recebido na web

A atriz Bianca Bin compartilhou um sincero desabafo em suas redes sociais após receber críticas a respeito de seu corpo. Através de um vídeo em seu perfil no Instagram, a artista surgiu fazendo topless e fez uma reflexão sobre autonomia e liberdade das mulheres em relação a padrões impostos pela sociedade.

Nas imagens escolhidas, ela posou sorrindo em frente a um espelho, usando apenas a parte de baixo de uma lingerie. Frases inspiradoras de figuras femininas completaram a publicação da famosa sobre o assunto.

"Depois dos últimos 2 posts, recebi alguns comentários em forma de controle. Por eles, quero compartilhar fragmentos de pensamentos de mulheres que admiro muito e compactuo com as ideias, como um convite pra reflexão", iniciou Bianca Bin na legenda da postagem.

Em seguida, a atriz mencionou a citação da escritora canadense Margaret Atwood, autora do livro 'The Handmad's Tale'. "Controlar o corpo das mulheres é uma forma de controlar as mulheres. Isso é algo que se vê não apenas no totalitarismo, mas algo que as sociedades patriarcais em geral sempre quiseram fazer", completou ela em um outro trecho.

A reflexão de Bianca Bin foi bastante aplaudida por internautas, que fizeram questão de deixar inúmeros comentários carinhosos a respeito de sua beleza e autonomia. "Seu corpo, suas regras amor… aqui e em qualquer lugar… e você tá cada vez mais incrível", destacou uma seguidora. "O seu poder é só seu!", declarou outra. "Custo a acreditar que em 2024, uma mulher talentosa, linda demais e independente ainda incomode tanto! Suas fotos são maravilhosas, e você é que escolhe se vai postar ou não!", opinou uma terceira.

Confira a publicação:

Bianca Bin impressiona ao exibir corpão sarado

Bianca Bin movimentou as redes sociais neste sábado, 27, ao postar uma foto exibindo seu corpo. Bastante discreta, a atriz impressionou os seguidores ao surgir ostentando seu corpão sarado ao tirar uma foto em frente ao espelho.

"Biscoito e lapidação 360", escreveu a famosa na legenda da publicação em que aparece usando um top vermelho e a parte do biquíni preto. O método usado pela artista é uma série de exercícios que ajudam a queimar a gordura e mudar o shape.

A foto de Bianca chamou rapidamente a atenção dos internautas, que encheram a postagem de curtidas e rasgaram elogios nos comentários. "Mana, não humilha com esse teu corpo sarado e lindo", brincou uma seguidora. "Um corpo é um corpo, uma dedicação é uma dedicação, né, meus amigos", escreveu outra. "Meu Deus, uma deusa", disse um fã. "Espetacular", falou outra. "Maravilhosa", comentou uma admiradora. Confira!