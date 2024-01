Bianca Bin impressiona ao exibir corpão sarado: "Biscoito"

A atriz Bianca Bin arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto exibindo seu corpo sarado

Bianca Bin movimentou as redes sociais neste sábado, 27, ao postar uma foto exibindo seu corpo. Bastante discreta, a atriz impressionou os seguidores ao surgir ostentando seu corpão sarado ao tirar uma foto em frente ao espelho.

"Biscoito e lapidação 360", escreveu a famosa na legenda da publicação em que aparece usando um top vermelho e a parte do biquíni preto. O método usado pela artista é uma série de exercícios que ajudam a queimar a gordura e mudar o shape.

A foto de Bianca chamou rapidamente a atenção dos internautas, que encheram a postagem de curtidas e rasgaram elogios nos comentários. "Mana, não humilha com esse teu corpo sarado e lindo", brincou uma seguidora. "Um corpo é um corpo, uma dedicação é uma dedicação, né, meus amigos", escreveu outra. "Meu Deus, uma deusa", disse um fã. "Espetacular", falou outra. "Maravilhosa", comentou uma admiradora.

Bianca Bin divide momento de intimidade Sergio Guizé

A atriz Bianca Bin surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar sua intimidade ao lado do marido, o ator Sérgio Guizé. Conhecida por sua discrição em relação à vida pessoal, a ruiva fez uma rara exceção ao registrar alguns momentos em um clima romântico.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, a artista dividiu o registro em que aparece posando ao lado do maridão no banheiro de sua mansão, em Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo. No clique, Bianca aparece usando apenas uma lingerie enquanto dá um beijão em Sérgio, que posa sem camisa ao lado da amada. "Hoje a selfie do espelho teve uma companhia especial", brincou a atriz na legenda. Veja a postagem!