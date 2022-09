Bianca Bin ostenta abdômen sarado em fotos de biquíni vermelho: ''Perfeita''

A atriz Bianca Bin chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar vídeos em frente ao espelho de biquíni vermelho

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 14h09

Bianca Bin (32) elevou a temperatura da web ao compartilhar registros deslumbrantes de biquíni. Ostentando o corpão, a atriz arrancou elogios dos seguidores.

A famosa fez caras, bocas e poses diante do espelho exibindo o abdômen trincado e as curvas impecáveis em um biquíni vermelho com bolinhas brancas e com amarrações.

"Perfeição da beleza linda linda linda", disparou uma internauta; "Deusa", comentou outra; "Sensacional maravilhosa", disse uma terceira; "Linda como sempre", declarou mais uma.

Recentemente, Bianca Bin decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico com o namorado, Sérgio Guizé (42) e aproveitou o post para se derreter por ele.

