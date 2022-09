Bianca Bin se derrete ao posar coladinha com Sérgio Guizé: ''Sorte''

Bianca Bin se declarou para Sérgio Guizé, publicando uma foto romântica dos dois

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 13h35

Nesta segunda-feira, 12, Bianca Bin (32) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico com o namorado, Sérgio Guizé (42) e aproveitou o post para se derreter por ele.

Na imagem publicada nas redes de Bianca, ela aparece em um cenário todo verde, coladinha com o amado, enquanto eles curtiam um evento, fazendo carões para a lente da câmera.

Na legenda, ela se declarou para o amado: "Sorte!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Casalzão!", disse um. "Que lindos!", falou outro. "Esse casal…", escreveu um terceiro.

Confira a declaração que Bianca Bin fez ao publicar uma foto romântica com Sérgio Guizé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Bin (@biancafbin)

Sérgio Guizé celebra aniversário de Bianca Bin

No início de setembro, Bianca Bin completou 32 anos de vida e ganhou uma linda homenagem do namorado, Sérgio Guizé. O artista publicou uma foto onde Bianca aparece fazendo arte e se declarou para ela. "Essa idade, tão fugaz na vida da gente, chama-se presente, e tem apenas a duração do instante que passa. Felizão por estar aqui e agora com você. Sorte. Feliz ano bom, flores ao seus pés. Te amo", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!