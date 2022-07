Bianca Andrade ostenta corpão ao postar fotos de biquíni fio dental em Noronha

Bianca Andrade recebeu elogios dos fãs ao exibir o corpão de biquíni durante viagem

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 20h29

Bianca Andrade(27) arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos de biquíni.

A influenciadora digital e ex-BBB aproveitou alguns dias de folga em Fernando de Noronha, e durante a viagem aproveitou para exibir seu corpão no cenário paradisíaco.

"Play no book que a gata fez em Noronha", escreveu a empresária, que está usando um modelo fio dental nas imagens.

A barriga chapada e as curvas de Bianca chamara a atenção dos internautas, que rasgaram elogios para a influenciadora digital. "A perfeição em pessoa", disse uma seguidora. "Beleza de outro mundo", escreveu outra. "Maravilhosa, zero defeitos", afirmou mais uma.

Looks combinando

Durante a viagem para Fernando de Noronha ao lado do filho, Cris (11 meses), Bianca Andrade curtir um dia de piscina e dividiu com os seguidores uma sequência de cinco registros nos quais apareceu em uma espreguiçadeira, fazendo diferentes poses com o bebê. Nas imagens, é possível ver que a mãe-coruja e o filho estavam combinando seus looks: tanto o biquíni dela quanto a camisetinha de sol dele eram da mesma cor!

Confira: