Bianca Andrade enlouquece ao eleger vestido aberto na barriga: 'Que isso'

Com a barriga toda de fora, Bianca Andrade enlouquece com look arrasador

A influenciadora Bianca Andrade chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 11, a famosa compartilhou cliques toda arrumada e impressionou com o look arrasador escolhido para mais um evento.

Nos registros, a empresária milionária, que recentemente comprou uma mansão caríssima, apareceu deslumbrante em um vestido azul e chocou ao deixar sua barriga toda à mostra. A peça aberta no abdômen deu um toque ousada à combinação.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram enlouquecidos com a beleza da ex-BBB. "Gata", admiraram os fãs. "Que isso, mulher", exclamaram outros. "A cara da Jasmine", brincaram sobre parecer a princesa da Disney.

Recentemente, Bianca Andrade esclareceu rumores de um suposto envolvimento amoroso com o ator José Loreto. Os boatos de um affair começaram a surgir após a dupla ser vista lado a lado curtindo uma festa em São Paulo.

"Galera vamos começar a semana organizando as informações: 1 - não tô no No Limite (chocada que a voz da menina parece a minha mesmo). 2 - e eu eu tô solteiraaaaaaa, não tenho affair nenhum pelo amor de Deus”, escreveu Bianca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Bianca Andrade choca fãs ao contar sobre sua primeira visita a motel: “Jorrando sangue”

Nesta terça-feira, 27, Bianca Andrade divertiu seus seguidores ao comentar em seu TikTok sobre a primeira vez que foi a um motel. A influenciadora comentou os diversos perrengues que passou com um namorado da época.

“Essa história aconteceu no meu primeiro namoro. A gente falou assim: ‘Vamos no motel? Vamos no motel’. Fui conhecer, saber como é na primeira vez. Só pra dar um contexto, na época a gente não tinha muita grana, então a gente juntou pra viver esse momento. Imagina a ansiedade”, começou contando a empresária.

Logo ao chegar no local com o namorado, a ex-BBB já se machucou: “Chegou o grande dia, a gente pegou um dos melhores quartos, tinha piscina, ducha de água e coisas de motel. Chagamos lá, e olhei um colchão d’água e falei: ‘Meu Deus, vou pular’. Pulei, e bati a canela, meu olho lacrimejou. Até então beleza, nem comentei com o boy”. Leia mais aqui.