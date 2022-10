Bianca Andrade arranca elogios com look de barriga chapada à mostra

Bianca Andrade aparece com look transparente e seguidores babam no corpão da empresária

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 22h03

Nesta quinta-feira, 13, a empresária Bianca Andrade (27), também conhecida como Boca Rosa, levou seus fãs à loucura com look transparente em suas redes sociais. O outfit escolhido pela youtuber deixou a barriga chapadíssima à mostra e deixou os seguidores babando.

“Muy hermosa”, escreveu a influenciadora, em espanhol, na legenda da publicação em seu perfil oficial do Instagram. A legenda, traduzida, significa “muito bonita”. Na foto, Bianca aparece com um look branco e azul transparente, deixando à mostra a parte de cima do biquíni verde.

O que chamou atenção de seus seguidores mesmo foi a boa forma da mamãe do Cris, de um ano. A gata ostentou uma barriga chapadíssima, deixando seus fãs babando com seu corpão escultural.

“Estou apaixonado”, comentou um seguidor. “Muy gata”, “Muy gostosa”, brincaram alguns fãs de Bianca, fazendo alusão à legenda em espanhol que a influenciadora escreveu. Além dos milhares de corações e carinhas apaixonados pela morena mandados.

Veja a publicação de Bianca Andrade com o look transparente e corpão escultural:

Bianca Andrade chocou seus seguidores com sua beleza! A empresária compartilhou com seus fãs uma sequência de fotos de biquíni, e mostrou como está sendo estadia no México.

Vestindo um biquíni preto, Bianca Andrade ostentou uma barriguinha definida e fez várias poses para mostrar o look que escolheu para curtir o dia no lugar paradisíaco. Bianca Andrade combinou o biquíni preto com uma saída de praia com estampa de flores, e uma body chain, que vai do pescoço até a cintura da influenciadora.

"Que gataaa", escreveu um. "Sempre linda", destacou outro. "É muita beleza, aff", ressaltou o terceiro, são alguns dos milhares de comentários que a morena recebeu em sua publicação em seu Instagram, além dos vários emojis de coração.