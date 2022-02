Bem mais magra, Simone Mendes capricha no decote em show na capital paulista

Cantora sertaneja Simone Mendes capricha no decote em show e agita aniversário de Camila Loures

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 09h34

Em São Paulo, a dupla sertaneja Simone (38) e Simaria (39) foi uma das atrações que brilhou no aniversário da blogueira Camila Loures (27).

No festão da influenciadora digital que agitou a capital paulista e contou com uma lista de convidados famosos nesta segunda-feira, 7, as cantoras agitaram todo mundo com os seus hits no palco.

Para a ocasião especial, Simone apostou em um vestido bem decotado e justo, destacando o seu físico mais sequinho após perder peso nos últimos tempos.

Animadíssima como sempre, Simone colocou todo mundo para dançar ao lado da irmã Simaria e fez o aniversário de Camila Loures virar um evento inesquecível.

Veja o look decotado da Simone!

(Foto: Agnews)