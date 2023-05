Bella Falconi exibe curvas impecáveis ao usar vestido justo e curto: "Musa"

A musa fitness Bella Falconi chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpo escultural ao surgir produzida

Bella Falconi(38) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo exibindo toda sua boa forma e beleza.

A influenciadora digital e musa fitness publicou no feed do Instagram um vídeo em que surge toda produzida, usando um vestido justinho e curto, modelo tomara que caia, deixando em evidências suas curvas impecáveis e pernas torneadas. Ela completou o visual com óculos escuros.

Na legenda, Falconi refletiu sobre a fase que está vivendo e agradeceu por nunca ter desistido. "Se eu pudesse ter um encontro com a Bella de 18 anos, eu certamente diria: - obrigada por não ter escutado a multidão e por nunca ter desistido de você. Cá estamos", escreveu ela.

O look ousdo de Bella chamou a atenção dos seguidores. "Belíssima", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Olhei e gritei: musa", falou uma fã. "Maravilhosa, que roupa linda", comentou mais uma.

Confira a produção de Bella Falconi:

Abdômen definido

Nesta última quinta-feira, 25, Bella Falconi impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpo sarado. No feed do Instagram, a musa fitness compartilhou uma foto em que aparece em frente ao espelho da academia, usando um top e uma calça legging, deixando em destaque seu abdômen trincando.

"Do stories pro feed. A Bella de 38 anos não tá tão pra trás da Bella de 28, não é mesmo?? 'O que você toma?'. Vergonha na cara, todos os dias. E isso não quer dizer que você tem que ser igual a mim e ter o mesmo corpo que eu tenho. Isso quer dizer que, se eu coloquei algo como meta eu tenho que correr atrás invés de ficar reclamando do resultado que não tenho através do esforço que não faço. Cada um sabe de si. Cada um tem uma meta [...]."

"Treino ininterruptamente há quase 12 anos. Ainda que em épocas mais intensamente outras menos, nunca parei. Não como açúcar adicionado há 4 anos. Me alimento super bem. E, por muitas vezes, escutei: 'isso é bomba', 'isso é plástica', 'é porque ela é rica'. Sempre as mesmas ladainhas. E sabe o que isso muda na minha vida? Nada. Sabe o que isso muda na sua? Muito!", escreveu.

