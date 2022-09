Bella Falconi exibe barriga sarada em clique de biquíni à beira da piscina: "O dia amanheceu lindo"

A influenciadora digital Bella Falconi aproveitou o dia ensolarado para exibir seu corpo escultural à beira da piscina

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 15h47

Bella Falconi(37) aproveitou o dia ensolarado nesta sexta-fira, 23, para renovar o bronze à beira da piscina.

Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que exibe sua barriga sarada ao surgir de biquíni. Ela ainda compôs o look com uma camisa e óculos escuros. "Hoje o dia amanheceu lindo aqui. Nosso lugar favorito em Tiradentes! Conhecem?", escreveu ela na legenda da publicação.

O corpo escultural de Bella chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios. "Musa", disse uma seguidora. "Perfeita demais", comentou outra. "Gata demais", falou uma fã. "Linda, aproveite bastante", escreveu uma fã.

Confira o clique de Bella Falconi de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bella Falconi (@bellafalconi)

Semelhança com a filha

Bella Falconi é mãe de Vicky (6) e Stella (3), e não costuma esconder o quanto é completamente apaixonada pelas meninas. Durante uma viagem em família, a influenciadora digital decidiu renovar seu bronzeado na companhia da filha caçula, e no Instagram, ela compartilhou uma foto com a menina, deixando os internautas impressionados com a semelhança entre elas. "CTRL C + CTRL V. Eu sempre quis dizer isso. Esse é o meu momento, Brasil!", brincou a musa fitness na legenda do post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!