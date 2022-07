Bella Falconi arranca elogios da web ao esbanjar corpão usando biquíni estiloso: ''Gata demais!''

Bella Falconi deixou seus fãs babando ao exibir um corpão invejável usando um biquíni estiloso

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 16h46

Nesta sexta-feira, 22, Bella Falconi (36) decidiu usar suas redes sociais para publicar algumas fotos espetaculares que fez durante sua viagem de férias para o Rio Grande do Norte.

A influenciadora arrancou elogios dos fãs ao esbanjar um corpão escultural, usando um biquíni preto estiloso, enquanto curtia uma praia paradisíaca.

Em um outro registro, a gata apareceu coladinha com sua família, logo após fazer um passeio de bug, surgindo abraçada com o marido, Ricardo Maguila (42) e com as duas filhas, Vicky (6) e Stella (3).

Na legenda, ela apenas escreveu: "Brasil", acompanhada de corações nas cores da bandeira do nosso país.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Gata demais!", disse um. "Belíssima!", escreveu um segundo.

Confira as fotos arrasadoras de Bella Falconi esbanjando seu corpão escultural:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Bella Falconi (@bellafalconi)

Bella Falconi renova bronzeado com a filha caçula

Recentemente, Bella Falconi aproveitou para renovar o bronzeado ao lado da filha caçula, Stella.

A mamãe babona publicou uma selfie que tirou ao lado da pequena e impressionou os internautas com a semelhança entre elas.

"CTRL C + CTRL V. Eu sempre quis dizer isso. Esse é o meu momento, Brasil!", brincou ela na legenda do post.