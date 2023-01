BBB 23: Dentes de brothers chamam atenção; entenda o procedimento

Marca registrada dos brothers, lentes nos dentes podem chegar a custar R$ 4.000 cada uma

O sorriso perfeitamente alinhado com os dentes claros está em alta na 23ª edição do Big Brother Brasil. Na casa mais vigiada do país, Larissa, Fred Nicácio, Key Alves, Gustavo e outros confinados viraram assunto entre os telespectadores do reality da Globo e também nas redes sociais ao surgirem com facetas nos dentes, mais conhecidas como lentes.

A aplicação das lentes acontece através de um processo químico, em que uma espécie de adesivo deixa a superfície dental pronta para segurar as facetas, que podem ser de porcelana ou resina. "As resinas são lentes feitas com pequenos incrementos onde o próprio dentista a mão livre vai gerar cor, contorno e acabamento. Já as de porcelana são feitas em laboratório e são coladas já prontas nos dentes", explica Pedro Vasconcellos, dentista especialista em próteses estéticas.

O profissional acrescenta que os dois tipos são altamente estéticos, utilizados com fins para a aparência dos dentes. Porém, apesar de não terem uma ligação direta com a saúde bucal, precisam ser feitas criteriosamente por dentistas capacitados para a função –segundo ele, uma má conduta na confecção e aplicação das lentes pode trazer alguns perigos para os pacientes, já que o processo é irreversível.

"Alguns profissionais insistem em fazer lentes sem desgaste. Isso leva a uma mudança na dinâmica do dente, no peso e como ele se comporta, o que pode acarretar no amolecimento e perda do dente ou comprometimento da gengiva", acrescenta o dentista. Vasconcellos ainda explica que o desgaste excessivo do dente também não é o melhor caminho, que pode culminar na necessidade de fazer tratamentos de canais.

"O ideal é que as lentes sejam feitas por um especialista, que vai avaliar com precisão caso a caso e identificar a quantidade exata de desgaste que cada dente pode e precisa ter para que o resultado final seja o melhor, mais bonito e mais duradouro possível", explica ele.

QUANTO CUSTA?

Vasconcellos diz que as lentes de resina podem custar em média R$ 500, cada uma. Já as de porcelana podem chegar até R$ 3.000 por dente. "Tudo depende da complexidade do caso, nível de exigência e necessidade de envolver muitos dentes."

Em conversa com o portal de notícias CNN, o dentista Pedro Brazão afirmou que o procedimento pode ser ainda mais caro do que o descrito por Vasconcellos. Ele conta que um tratamento seguro para lentes de resina pode chegar até R$ 2.000, e para a porcelana do tipo E-Max (que é mais resistente), cada dente pode custar até R$ 4.000.

Vasconcellos ainda explica que a manutenção para as lentes é semelhante às dos dentes naturais, é necessário manter a higiene bucal, escovando sempre após as refeições e fazendo o uso de fio dental, além de visitar o dentista a cada seis meses. Em uma conversa com os brothers, na última terça-feira, 24, Larissa contou que havia marcado sua manutenção para o dia da estreia do programa, 16 de janeiro, mas entrou na casa e não pôde ir.

"Também é importante lembrar que as lentes em resina são menos duras do que os dentes, o que pode levar a fraturas com mordidas em alimentos duros. Já as lentes em porcelana permitem uma vida mais normal devido a sua alta resistência", completa o profissional.