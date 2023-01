BBB23: Fred Nicácio antes da harmonização choca internautas

Mudança no visual de brother Fred Nicácio deixou o público do reality chocado

A harmonização facial é um dos procedimentos estéticos favoritos dos famosos, e dos anônimos. Antes de entrar no confinamento de Big Brother Brasil 23, o médico Fred Nicácio, que integra o elenco do Camarote do reality show da Globo, também optou pelo retoque no visual.

Porém, a mudança em seu rosto, que foi para tentar consertar o que ele considerava imperfeições em seu rosto, chocou todos os internautas e espectadores do programa. O que ele não esperava, era que muitos ficaram decepcionados com a mudança, preferindo até o antes.

Fred tem o rosto bastante harmonizado, e um perfil de fofocas desenterrou e mostrou a comparação de uma foto antiga do médico com a forma como ele está no momento, dentro da casa mais vigiada do Brasil.

“Meu ponto de vista é… se ele está feliz é o que importa…”, escreveu uma internauta. “Mais bonito antes, muito mais né”, “Que queixo feio misericórdia”, “Preferi antes”, “Antes era melhor”, são exemplos de outros comentários que podem ser vistos na publicação.

Key diz que é amiga de ex de Bruna

Em conversa com Marília, Key Alves contou que é amiga do ex de Bruna Griphao, o surfista Gabriel Medina. A jogadora de vôlei detalhou como eles se conheceram e afirmou que eles são amigos há muito tempo e que costuma ir à casa dele em Maresias, no litoral paulista.

"Há 10 anos, a gente ia e sabia onde ele morava. Nós ficávamos com as cadeiras de praia sentado na frente, porque a casa dele é na areia, esperando ele sair para ver ele", contou. "Mandamos um direct para o Medina e ele respondeu. Aí ele chamou a gente para ir à casa dele. O Jeito Moleque estava lá na casa dele, cantando para ele. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali a gente virou amigo", afirmou.