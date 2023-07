Atriz de Mulheres de Areia, Giovanna Gold renova o bronzeado na praia

Lembra dela? Giovanna Gold é flagrada ao renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro nesta quinta-feira

A atriz Giovanna Gold aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 27, para renovar o bronzeado. A estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava por uma praia no Rio de Janeiro apenas de biquíni preto.

Simpática, ela conversou com as pessoas ao seu redor e até foi vista enquanto comprava uma canga para aproveitar melhor o seu dia ao ar livre.

Atualmente, Gold pode ser vista na reprise da novela Mulheres de Areia, nas tardes da Globo. Na trama, ela interpretou Alziro, que recebeu o apelido de Magrela do personagem Tonho da Lua (Marcos Frota). Outros personagens marcantes dela na TV foram a Zefa de Pantnal e a Carmen de Chiquititas.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Giovanna Gold fala sobre climão na época de Pantanal

No ano passado, a atriz Giovanna Golddeu o que falar ao viver um climão com a atriz Paula Barbosa. As duas interpretaram a personagem Zefa nas duas versões de Pantanal. A veterana comentou sobre uma suposta polêmica com a novata.

"Ela é prima do autor (Bruno Luperi) e neta do Benedito (Ruy Barbosa). Você acha que madame Gold não vai falar 'oi, tudo bem?'. Fui mulher de cônsul. Não vou pisar no calo de ninguém nem ser chucra. Cumprimentei e só. Estava mais preocupada em falar com pessoas queridas que não via há muito tempo", contou a veterana em entrevista para Patrícia Kogut, do O Globo.

Giovanna explicou sobre o desentendimento com Paula, que a "ignorou" por mensagem: "Eu criei um aplicativo de memorização de texto e enviei, em dezembro, uma assinatura para ela. E desejei sucesso. O Instagram mostra que a mensagem foi visualizada, mas ela não respondeu. Tenho esse print. Ok, não precisa usar o meu aplicativo. Vida que segue."

Gold comentou que chegou a falar sobre a mensagem enviada para Paula em live, mas admitiu que não imaginava a repercussão que a história teve. "Fiz uma live com um jornalista falando disso e não achei que fosse virar um mal-entendido. Ele me perguntou se eu tive contato com ela. Eu respondi que o único contato foi esse, mas que ela não falou nem 'obrigada'. Depois (da repercussão) já não gostei mais desse assunto. Não vou ficar alimentando isso. Eu sei do meu lado. Virou uma maldade comigo e com ela. As pessoas alimentando briga entre Zefas. Deselegante. Não preciso disso, não", disparou.