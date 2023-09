Arrasadora! Simaria causa ao abrir o roupão: ''Bom dia''

De roupão aberto, Simaria causa ao surgir sem nada por baixo em clique poderoso

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com mais um clique arrasador em sua rede social. Nesta terça-feira, 26, a famosa, que fazia dupla com Simone Mendes, publicou uma foto usando apenas um roupão e deu um show de beleza com atitude.

Sem nada por baixo, a artista, que está afastada dos palcos desde o fim da dupla com a irmã, colocou o decote para jogo ao aparecer com a peça aberta. Fazendo carão, ela se exibiu no registro e desejou o melhor para os seus seguidores.

"Bom dia", escreveu Simaria Mendes ao postar o clique em seus stories. Além do roupão rosa, a famosa surgiu com alguns acessórios delicados como colares.

Ainda no último final de semana, a musa aproveitou o calor para renovar o bronzeado com uma roupa decotada. Conhecida pelos seus looks ousados, recentemente, Simaria Mendes intrigou ao surgir com uma calça jeans aberta.

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone

O ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig falou sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.

Vicente Escrig também falou se a separação de Simone e Simaria assustou ou ele já imaginava que isso poderia acontecer:#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/rWohhNaSpE — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 1, 2023