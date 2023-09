Simaria Mendes ostenta corpaço exuberante em dia de sol: ''Expectativa''

Em dia quente, Simaria Mendes ostenta curvas marcadas ao se em vídeo tomando sol

A cantora Simaria Mendes mostrou como está curtindo o dia de calor neste sábado, 23. Em seus stories, a artista, que fazia dupla com Simone Mendes, compartilhou um vídeo se exibindo no sol e brincou com as altas temperaturas.

Usando uma roupa com decote generoso e estampada, a famosa apareceu esbanjando sua beleza e o decote bem marcado. Após ostentar suas curvas marcadas no registro, ela colocou um vídeo de ovo fritando com o calor, contudo, ela foi o ponto em destaque.

"Expectativa", escreveu ao se mostrar curtindo o calor em grande estilo antes de mostrar o vídeo da brincadeira.

Conhecida pelos seus looks ousados, nos últimos dias, Simaria Mendes intrigou ao surgir com uma calça jeans aberta. Aparentemente sem roupa íntima, ela atraiu olhares com a composição cheia de atitude.

Nas últimas semanas, a famosa compartilhou um vídeo curtindo uma praia com os herdeiros, Giovanna e Pawel, frutos do casamento vivido com o espanhol Vicente Escrig, com quem protagoniza uma separação tensa na justiça.

Veja as fotos de Simaria Mendes curtindo o dia quente:

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone

O ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig falou sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.

Vicente Escrig também falou se a separação de Simone e Simaria assustou ou ele já imaginava que isso poderia acontecer:#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/rWohhNaSpE — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 1, 2023