Sem nada por baixo? Simaria intriga ao surgir com jeans aberto

Cantora Simaria intriga ao posar com calça jeans aberta e aparecer sem nada por baixo

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com um novo clique em sua rede social. Nesta terça-feira, 19, a artista, irmã e ex-dupla de Simone Mendes, compartilhou uma foto fazendo pose no carro e intrigou com a roupa usada no momento.

Vestindo uma calça jeans com recortes diferentes, a artista apareceu aparentemente sem a roupa de baixo. Possivelmente sem calcinha, Simaria captou os olhares dos seguidores e arrancou suspiros ao se exibir nos registros.

Vale lembrar que a cantora está em uma fase solteira e dedicada à família. Longe dos palcos desde o fim da dupla com a irmã, a cantora passa os seus dias ao lado dos herdeiros. Tanto que, na semana passada, ela compartilhou com os fãs como foi a comemoração do aniversário de seu filho, Pawel.

Nas últimas semanas, a famosa compartilhou um vídeo curtindo uma praia com os herdeiros, Giovanna e Pawel, frutos do casamento vivido com o espanhol Vicente Escrig, com quem protagoniza uma separação tensa na justiça.

Simaria reage após fã sugerir volta da dupla com Simone

A cantora Simaria aproveitou um tempo livre nas redes sociais para responder perguntas dos fãs nos stories do Instagram. Em uma das perguntas, um seguidor insinuou para que ela volte a fazer a dupla com a irmã, Simone.

O fã disse que outros grupos que tinham se separado estão voltando. “Restart voltando, NX Zero voltando, Rebelde voltando...”, escreveu o seguidor. Então, Simaria respondeu: “Calma, bilú”.

Além disso, a cantora respondeu outras curiosidades sobre a sua vida. Ela contou que está solteira e feliz e que não namoraria um funcionário. “Onde se ganha o pão não se come a carne”, declarou. Então, a artista contou que nunca traiu, mas já foi traída. “Quem nunca, gente?”, escreveu.