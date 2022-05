Aproveitando o frio, Leticia Spiller resgata registros na neve e recebe elogios

Leticia Spiller arranca suspiros ao compartilhar fotos durante passeio na neve

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 14h57

Oficialmente, ainda estamos no outono, mas o frio já veio com tudo aqui no Brasil.

Com isso em mente, Leticia Spiller (48) decidiu usar seu Instagram para relembrar um momento bem gelado.

Na rede social, a atriz publicou uma sequência de três registros nos quais apareceu ao ar livre durante um dia de neve.

Nos cliques, ela estava usando roupas grossas ao posar encostada em uma árvore.

“No friozinho, mas com saudade do friozão. E quem é que não conseguia abrir o olho na foto de tanta claridade [risos]?”, disse a mãe de Pedro (25) e Stella (11) na legenda.

Em seguida, ela revelou que as imagens foram feitas durante a gravação de um de seus filmes: “Foto do meu querido parceiro de cena, Marcelo Laham [(49)]. Inverno”, escreveu.

"Espetacular", “uou”, “que top, hein”, “linda!”, “belíssima”, “musa da neve” e “sempre maravilhosa” foram alguns dos elogios deixados pelos fãs na postagem da loira.

Veja as fotos de Leticia Spiller na neve: